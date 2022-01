Covid | Speranza “Primi segnali di raffreddamento della curva”

(Di domenica 16 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ribadisco che l'arma fondamentale è il vaccino, siamo a un millimetro dal 90%popolazione che ha fatto la prima dose. Se il punto decisivo sono gli ospedali dobbiamo vedere chi ci finisce: purtroppo una piccola minoranza, quella dei non vaccinati, sviluppa i due terzi in terapia intensiva. Più restringiamo l'area dei non vaccinati meno persone andranno in ospedale, ecco perchè la buona notizia di oggi sono le 92.000 prima dosi fatte oggi, è record da settembre. Con le tre dosi di vaccino, Omicron è molto più debole. Attenzione alla comunicazione però: non è un raffreddore e non è un'influenza, ci vuole ancora attenzione. Con questi misure di contagio e senza vaccini saremmo stati costretti a misure durissime”. Così il MinistroSalute, Roberto, a “Controcorrente” su Rete4. “Guardiamo al domani, ma ...

