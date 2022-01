(Di domenica 16 gennaio 2022) frena sulla di contro il . Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, il presidente del Consiglio superiore di sanità, invita a non dare per scontata la somministrazione di un booster ogni quattro mesi:...

Advertising

Corriere : Intervista a Locatelli: «Covid, l’epidemia in Italia rallenta. Straordinari i dati delle terze dosi» - MediasetTgcom24 : Covid, Locatelli (Cts): 'La curva dell'epidemia rallenta' #Locatelli - Open_gol : Arrivano segnali incoraggianti dagli ultimi dati elaborati dall'Iss secondo il coordinatore del Cts Franco Locatell… - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Covid, Locatelli: quarta dose? Semmai potrebbe riguardare i fragili #quartadose - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Covid, Locatelli: «Quarta dose forse solo ai fragili, rivedere i colori delle Regioni è nella logica delle cose» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Locatelli

Leggi anche >: 'Riconsiderare i colori delle Regioni' 'Il sistema di colorazione delle regioni è stato elaborato dal ministero della Salute in accordo con le Regioni in un'epoca ...Proprio come il ministro della Salute Roberto Speranza , anche il professor Francooggi ha evidenziato che " ci sono segnali relativi ad una netta decelerazione " dell'...dell'epidemia...Parziale ottimismo del coordinatore del CTS sugli sviluppi della pandemia: "Ci sono dati che mostrano che Omicron non si lega agli alvei polmonari". Non scontata invece la quarta dose eccezion fatta p ...Franco Locatelli frena sulla quarta dose di vaccino contro il Covid. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, il presidente del Consiglio superiore ...