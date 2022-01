Bimba morta a Torino: convalidato il fermo del patrigno, ma per omicidio colposo (Di domenica 16 gennaio 2022) Il gip di Torino Agostino Pasquariello ha convalido l’arresto di Azhar Mohssine, il 32enne fermato dalla polizia per la morte di Fatima , la bambina di 3 anni precipitata dal quarto piano di un edificio... Leggi su feedpress.me (Di domenica 16 gennaio 2022) Il gip diAgostino Pasquariello ha convalido l’arresto di Azhar Mohssine, il 32enne fermato dalla polizia per la morte di Fatima , la bambina di 3 anni precipitata dal quarto piano di un edificio...

Advertising

Agenzia_Ansa : Bimba precipitata dal balcone e morta a Torino. Il patrigno ora è accusato di omicidio colposo #ANSA - LegaSalvini : BIMBA MORTA A TORINO, #SALVINI: «ASSISTENTI SOCIALI E GIUDICI DOVREBBERO SALVARE QUESTI BAMBINI» - infoitinterno : Bimba precipitata a Torino: Fatima è morta per un tragico gioco - infoitinterno : Bimba morta a Torino, il patrigno resta in carcere con l’accusa di omicidio colposo - telodogratis : Bimba morta cadendo dal balcone, il patrigno: “È stato un tragico gioco”. Arrestato per omicidio colposo -