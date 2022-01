Barbara D’Urso torna in tv, Simona Branchetti saluta Pomeriggio 5 (Di domenica 16 gennaio 2022) Barbara D’Urso torna in tv: l’amata conduttrice è infatti pronta a tornare al timone di Pomeriggio5. Il suo rientro nel seguitissimo programma di Canale 5 è previsto per lunedì 17 gennaio. Barbara D’Urso rientra così dopo una lunga vacanza, durante la quale è stata sostituita da Simona Branchetti. Ed è stata proprio la sua sostituta a dare l’annuncio del ritorno della D’Urso, nel corso della puntata andata in onda venerdì 14 gennaio. Simona ha salutato il pubblico, congedandosi e ringraziando tutti, confermando che dalla prossima settimana a condurre la trasmissione tornerà Barbara. Barbara D’Urso torna a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 gennaio 2022)in tv: l’amata conduttrice è infatti pronta are al timone di5. Il suo rientro nel seguitissimo programma di Canale 5 è previsto per lunedì 17 gennaio.rientra così dopo una lunga vacanza, durante la quale è stata sostituita da. Ed è stata proprio la sua sostituta a dare l’annuncio del ritorno della, nel corso della puntata andata in onda venerdì 14 gennaio.hato il pubblico, congedandosi e ringraziando tutti, confermando che dalla prossima settimana a condurre la trasmissione torneràa ...

Advertising

CorriereCitta : Barbara D’Urso torna in tv, Simona Branchetti saluta Pomeriggio 5 - SmitArianna : RT @cittadini_di_B: @am_libera67 @fabriziox23 E Barbara D’urso che spiegava come lavare le mani? - ldigiov : RT @EL_PAGA1973: @am_libera67 E la barbara d Urso che ci insegnava a lavarsi le mani - Beatrice212001 : L’unico posto dove vedremo Soleil in televisione sarà da Barbara d’Urso a parlare del suo falso teatrino e non a la… - infoitcultura : Barbara D'Urso in vacanza: ultimi giorni di relax -