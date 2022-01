Avanti un altro Pure di sera stasera in tv: anticipazioni 16 gennaio 2022 (Di domenica 16 gennaio 2022) Avanti un altro Pure di sera va in onda stasera in tv domenica 16 gennaio 2022 in prima serata su Canale 5 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Di seguito anticipazioni e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Domenica 16 gennaio, in prima serata su Canale 5, prende il via Avanti un altro Pure di sera. Conduce il game-show Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Nel primo appuntamento giocheranno alcuni concorrenti del GFVIP che risponderanno alle divertenti domande per un nobile scopo. In questa occasione, infatti, il montepremi verrà devoluto al CE.R.S (www.adottaunangelo.it), Onlus che si occupa di assistenza ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 16 gennaio 2022)undiva in onda stain tv domenica 16in primata su Canale 5 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Di seguitoe dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Domenica 16, in primata su Canale 5, prende il viaundi. Conduce il game-show Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Nel primo appuntamento giocheranno alcuni concorrenti del GFVIP che risponderanno alle divertenti domande per un nobile scopo. In questa occasione, infatti, il montepremi verrà devoluto al CE.R.S (www.adottaunangelo.it), Onlus che si occupa di assistenza ...

Advertising

dariofrance : Dopo #G20Cultura un altro passo avanti dell’Italia nella salvaguardia del patrimonio culturale e nel contrasto al t… - bluescobalto : @AuroraLittleSun Ti prego usa altro termine. La dignità è ben altro: ha a che fare con la grandezza di un uomo che… - SMSNEWSOFFICIAL : Al via su Canale 5 « #Avantiunaltro ! Pure di sera» @PaoloBonolis #LucaLaurenti - bozzalong : @petergomezblog @Donatel36675236 @fattoquotidiano Grazie @petergomezblog per il lavoro che riesce a portare avanti… - OoFLXoO : @DarioBallini Sono dei deficienti che hanno trovato il loro momento di gloria, in cui gente ancora più stupida li s… -