Atalanta Inter, interrotta la striscia della squadra di Inzaghi (Di domenica 16 gennaio 2022) . La squadra di Inzaghi non riesce a segnare alla Dea Finisce 0-0 la partita equilibrata e combattuta del Gewiss Stadium tra Atalanta e Inter. Si Interrompe così la striscia positiva della squadra di Inzaghi che trovata il gol da 39 partite consecutive, quasi un anno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) . Ladinon riesce a segnare alla Dea Finisce 0-0 la partita equilibrata e combattuta del Gewiss Stadium tra. Sirompe così lapositivadiche trovata il gol da 39 partite consecutive, quasi un anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sscnapoli : Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - SerieA : Domenica sera di adrenalina pura: c’è @Atalanta_BC ?? @Inter ?????? #SerieATIM?? #WeAreCalcio #AtalantaInter - tancredipalmeri : Un punto che vale oro per l’Inter. Non perché si sia salvata, anzi vince ai punti contro l’Atalanta. Ma non si po… - Giuse21344 : RT @sscnapoli: Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spett… - bernabeieliseo : RT @sscnapoli: Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spett… -