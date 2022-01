Ufficiale, il Genoa esonera Shevchenko: scelto il sostituto (Di sabato 15 gennaio 2022) Continua il calvario sulla panchina del Genoa. Pochi minuti fa, infatti, la società rossoblu ha comunicato in maniera Ufficiale l’esonero di Andriy Shevchenko. Questo il comunicato del club: “Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata temporaneamente a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita“. FOTO: Getty – Shevchenko Genoa Dunque nell’attesa del nuovo allenatore, la squadra è affidata a Abdoulay Konko insieme a Roberto Mugita. Si resta in attesa di chiudere l’accordo con Bruno Labbadia. Se dovesse essere effettivamente annunciato nei prossimi giorni Labbadia, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 15 gennaio 2022) Continua il calvario sulla panchina del. Pochi minuti fa, infatti, la società rossoblu ha comunicato in manieral’esonero di Andriy. Questo il comunicato del club: “IlCfc comunica che il tecnico Andriyè stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata temporaneamente a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita“. FOTO: Getty –Dunque nell’attesa del nuovo allenatore, la squadra è affidata a Abdoulay Konko insieme a Roberto Mugita. Si resta in attesa di chiudere l’accordo con Bruno Labbadia. Se dovesse essere effettivamente annunciato nei prossimi giorni Labbadia, ...

