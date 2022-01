Tenta truffa da 100mila euro ai danni di Fedez | sua madre manager scopre tutto

Advertising

sonoscettico : @andreamuru88 @Corriere Non è mai stato iscritto all'Ordine dei Medici. Aggiunga al curriculum: - 2005 arresto per… - Luxgraph : Patente e carta d’identità false, tenta la doppia truffa alla polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Tenta truffa

ilGiornale.it

Le indagini sono tutt'ora in corso e sono coordinate dal pm Alessandro Gobbis, che sta ricostruendo la trama intessuta per la realizzazione della, che alla fine non è andata in porto. Tutto ...del falso incidente, la legge stanga i furbi: ecco cosa si rischiaromantica: i ... Una volta individuato l'obiettivo sidi instaurare un rapporto tramite social network o ...L'amministrazione comunale di Montoro ha informato la cittadinanza di una truffa commessa ai danni di una donna anziana. Caccia al falso corriere.Da Ardea a Roma per compiere la truffa dello specchietto. I carabinieri della Stazione Roma Tor de’ Cenci hanno arrestato un 24enne originario di Catania e una 23enne originaria della provincia di Sir ...