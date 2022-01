Sinodo e abusi sono le due partite che dovrà affrontare subito il futuro capo della Cei

(Di sabato 15 gennaio 2022) Per la Chiesa italiana il 2022 sarà un anno delicato. Bisognerà fare i conti con la pandemia e le sue conseguenze – sempre più spesso parroci e vescovi denunciano un calo stabilizzato dei fedeli alle celebrazioni festive, gente che se ne è andata e non torna – ma soprattutto siscegliere la strada da seguire nei prossimi cinque anni. La partitasuccessione al cardinale Gualtiero Bassetti, che lascerà a maggio, è aperta e nulla di definito c’è circa la sua successione. Anzi, in ambienti Cei è tutto un proliferare di nomi, ipotesi e paure. Alla fine a scegliere sarà il Papa basandosi sulla terna prodotta dalle votazioni dei vescovi. Se ci fossero i bookmakers, quoterebbero bene il cardinale Matteo Zuppi e il “vicino” Erio Castellucci, più indietro uno dei vicepresidenti uscenti (Antonino Raspanti, sarebbe il primo presidente ...

Ultime Notizie dalla rete : Sinodo abusi

Il Foglio

...convocata alsulla famiglia e isolata in fondo alla sala. Fino a lì il pontefice argentino l'aveva difesa. Ma poi il Vaticano è insorto per le sue tremende accuse, molto documentate, di...Un'analisi coraggiosa e a tutto campo che si rivela proficua in vista del, contenuta nel ... dalla crescita della sensibilità collettiva per l'ecologia alla denuncia deglisugli innocenti. ...La partita della successione al cardinale Gualtiero Bassetti, che lascerà a maggio, è aperta e nulla di definito c’è circa la sua successione ...Ci sono profonde crepe su tre grandi arcate istituzionali del cattolicesimo: le conferenze episcopali in cui rivivono gli antichi concili provinciali, gli organi attraverso i quali il successore di Pi ...