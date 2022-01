Salernitana Lazio 0-3: Immobile e Lazzari, successo comodo per Sarri (Di sabato 15 gennaio 2022) Allo stadio Arechi, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Salernitana e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Arechi, Salernitana e Lazio si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. Tutto facile per i biancocelesti che chiudono il match nei primi dieci minuti con Immobile e poi controllano senza intoppi. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Salernitana Lazio 0-3 MOVIOLA 1? Al via la sfida dell’Arechi 7? GOL Lazio – Magia di Milinkovic che di tacco al volo assiste il rimorchio di Immobile: sinistro di prima intenzione e biancocelesti avanti 10? GOL Lazio – Pedro fugge a destra, cross rasoterra per Immobile ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Allo stadio Arechi, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Arechi,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. Tutto facile per i biancocelesti che chiudono il match nei primi dieci minuti cone poi controllano senza intoppi. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-3 MOVIOLA 1? Al via la sfida dell’Arechi 7? GOL– Magia di Milinkovic che di tacco al volo assiste il rimorchio di: sinistro di prima intenzione e biancocelesti avanti 10? GOL– Pedro fugge a destra, cross rasoterra per...

FBiasin : Lancio di #LuisAlberto, tacco di #MilinkovicSavic, gol di #Immobile: in questo gol alla #Salernitana c'è la sintesi… - reportrai3 : Cosa vedrete lunedì prossimo su @RaiTre: il Lotito imprenditore delle squadre di calcio, del presidente della Lazio… - StatmanDave : Inter Milan’s last eight Serie A games: ? 3-2 vs Napoli (H) ? 2-0 vs Venezia (A) ? 2-0 vs Spezia (H) ? 3-0 vs Roma… - andrewsword2 : RT @Gazzetta_it: Milinkovic inventa, Immobile e Lazzari segnano. Troppa Lazio per mezza Salernitana #SalernitanaLazio - Marta02803501 : RT @CucchiRiccardo: 140 reti con la maglia biancoceleste. Ciro #Immobile è tra i migliori goleador d'Europa. Straordinario. La #Lazio ha do… -