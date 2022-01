Roma, evita aggressione dell’ex compagno grazie al braccialetto anti-stalker: uomo arrestato e condotto in carcere (Di sabato 15 gennaio 2022) Una 37enne Romana è riuscita a sfuggire a un’aggressione da parte del suo ex compagno, un 33enne, grazie al braccialetto “anti-stalker” che porta sempre con sé. Il dispositivo consiste “in un piccolo apparato installato alla caviglia della persona che ha commesso un reato, collegato ad un’app presente sul telefonino della vittima capace di inviare un allarme nel caso il diffidato si avvicini troppo alla persona che l’ha denunciato”, come ha spiegato l’assessora alle Pari Opportunità del comune di Roma Monica Lucarelli, intervenuta sul caso. L’uomo, che aveva infranto una misura cautelare che gli vietava di avvicinarsi alla donna, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Roma Settecamini con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Una 37ennena è riuscita a sfuggire a un’da parte del suo ex, un 33enne,al” che porta sempre con sé. Il dispositivo consiste “in un piccolo apparato installato alla caviglia della persona che ha commesso un reato, collegato ad un’app presente sul telefonino della vittima capace di inviare un allarme nel caso il diffidato si avvicini troppo alla persona che l’ha denunciato”, come ha spiegato l’assessora alle Pari Opportunità del comune diMonica Lucarelli, intervenuta sul caso. L’, che aveva infranto una misura cautelare che gli vietava di avvicinarsi alla donna, è statodai carabinieri della stazione diSettecamini con ...

Fab96951606 : @milanxsempre85 @FraNasato No. Visto dal vivo in Milan Roma, si possono fare tantissimi complimenti al giocaotre ma… - Taorminaaa2018 : @Paola96660324 @pierpaolopretel Lo sta aspettando Bettona a Roma già sta li da ieri. Ma avere visto come si trattie… - 00Zucchi : @SforzaFogliani Sistema. Allestire concorsi a copertura di assunzioni già decise evita di esplicitare la cooptazion… - RiccardoGavazza : @runner_me_ @KTonkova Da piazzale roma, per salvarti la schiena, passa a destra da santa croce e evita il calatrava in inverno ?? - deturone : @8ML1973 @LDeSantis2 Basterebbe tifa roma, evita selfie, cappelli dubbi e rispettare la storia che è tuttora l’unica nostra forza -