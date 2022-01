Rai, l’inedita maggioranza di centrodestra che sta salvando Carlo Fuortes (Di sabato 15 gennaio 2022) Anzaldi come suo solito non le manda a dire: “I consiglieri Pd e M5s votano contro l’Ad Rai Fuortes sulla competenza più importante del Cda, il bilancio: una vera e propria sfiducia al vertice aziendale scelto dal presidente Draghi. È un attacco al premier? Qualcuno da Pd e M5s spiegherà?”. “Votare contro il budget – prosegue Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai – è un atto aziendale grave, che non può certo essere motivato dalla semplice contrarietà allo stop all’edizione flash notturna della Tgr”. L’unica cosa certa è che nel consiglio di amministrazione di viale Mazzini si è formata un’inedita maggioranza di centro-destra che sta letteralmente salvando l’amministratore delegato Carlo Fuortes. Senza i voti del centrodestra sarebbe già stato colpito e affondato. Il ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 15 gennaio 2022) Anzaldi come suo solito non le manda a dire: “I consiglieri Pd e M5s votano contro l’Ad Raisulla competenza più importante del Cda, il bilancio: una vera e propria sfiducia al vertice aziendale scelto dal presidente Draghi. È un attacco al premier? Qualcuno da Pd e M5s spiegherà?”. “Votare contro il budget – prosegue Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai – è un atto aziendale grave, che non può certo essere motivato dalla semplice contrarietà allo stop all’edizione flash notturna della Tgr”. L’unica cosa certa è che nel consiglio di amministrazione di viale Mazzini si è formata un’ineditadi centro-destra che sta letteralmentel’amministratore delegato. Senza i voti delsarebbe già stato colpito e affondato. Il ...

