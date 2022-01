Quirinale | Weber Ppe | ' sostegno a Berlusconi | leader pronto a unire'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Dadel Ppe sostengoper la Presidenza della Repubblica, perché ha dimostrato di avere la conoscenza per ricoprire l'incarico, ha l'esperienza, ha già il network, conosce i partner Ue e può parlare loro direttamente, ha mostrato di poter uscire dall'agone politico anche se è stato ilforte del centrodestra per oltre vent'anni. Ora ha manifestato la volontà per questa nuova responsabilità e ha ildegli amici in Europa". Lo dice Manfred, capogruppo del Ppe al Parlamento europeo, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "-aggiunge- è stato uno spirito del suo tempo,di partito, primo ministro. È stato unmolto forte e con un approccio politico che per qualcuno è ...