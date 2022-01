Quando è morto un mio caro amico, ho capito di non averlo mai visto solo (Di sabato 15 gennaio 2022) È morto a Firenze un mio caro amico e, come succede, sono andato dietro ai ricordi. Si chiamava Francesco, era un uomo straordinariamente gentile, e di una mite tenacia. Era bello, anche da vecchio – siamo vecchi, infatti – con una fisionomia da Garibaldi a Caprera. Aveva una quantità di doti, di costruttore, restauratore, falegname e fabbro per utilità e per gioco, sapiente con figli nipoti e animali, giardiniere, artigiano di teatro e di moda, cuoco, collezionista di cose d’arte e di manufatti di mestiere. Aveva uno stanzone antico a fare da cucina, antro di Vulcano e bottega di Mastro Ciliegia. Di una vecchia radice d’albero labirintica aveva fatto un’insegna di benvenuto. A rendere speciale il mio ricordo è stato accorgermi, dopo una frequentazione di tanti anni, che non l’avevo mai visto solo, ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 gennaio 2022) Èa Firenze un mioe, come succede, sono andato dietro ai ricordi. Si chiamava Francesco, era un uomo straordinariamente gentile, e di una mite tenacia. Era bello, anche da vecchio – siamo vecchi, infatti – con una fisionomia da Garibaldi a Caprera. Aveva una quantità di doti, di costruttore, restauratore, falegname e fabbro per utilità e per gioco, sapiente con figli nipoti e animali, giardiniere, artigiano di teatro e di moda, cuoco, collezionista di cose d’arte e di manufatti di mestiere. Aveva uno stanzone antico a fare da cucina, antro di Vulcano e bottega di Mastro Ciliegia. Di una vecchia radice d’albero labirintica aveva fatto un’insegna di benvenuto. A rendere speciale il mio ricordo è stato accorgermi, dopo una frequentazione di tanti anni, che non l’avevo mai, ...

