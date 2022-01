Loris Pasquini alla sbarra per l' omicidio del figlio Alfredo | l' ex moglie | ' L' aveva già minacciato con una motosega'

(Di sabato 15 gennaio 2022) SENIGALLIA - È ripreso il processo in Corte d'Assise a, il 72enne accusato divolontario aggravato, e porto abusivo della pistola, per ave ucciso il 29 marzo 2021 il...

SENIGALLIA - È ripreso il processo in Corte d'Assise a, il 72enne accusato di omicidio volontario aggravato, e porto abusivo della pistola, per ave ucciso il 29 marzo 2021 il figlio Alfredo nell'abitazione di Roncitelli di Senigallia . A ...SENIGALLIA - 'Siamo qui a chiedere giustizia e per coadiuvare il lavoro della procura'. Si sono costituite parte civile mamma e sorella di Alfredo, il 26enne ucciso dal padrelo scorso 29 marzo, nell'abitazione di Roncitelli di Senigallia. La costituzione è stata formalizzata ieri mattina dall'avvocato Stefano Luzietti, alla ...SENIGALLIA - È ripreso il processo in Corte d’Assise a Loris Pasquini, il 72enne accusato di omicidio volontario aggravato, e porto abusivo della pistola, per ave ucciso il 29 ...Da una parte la consulenza della difesa, quella di una psicologa e psicoterapeuta che ha rilevato l’incapacità di intendere e di volere di Loris Pasquini al momento del delitto del figlio, dall’altra ...