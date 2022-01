Lo sport tra pro vax e … Djokovic (simbolo no vax) (Di sabato 15 gennaio 2022) Non si ferma il dibattito tra posizioni pro vax e no vax nel mondo dello sport. La sintesi è la telenovela Djokovic. Attualmente Novak Djokovic, che sta attirando tutte le attenzioni del mondo dei media sportivi e no, è tornato nella struttura detentiva per i rifugiati presente nel Park Hotel di Melbourne. Deve attendere lì che il suo ricorso alla decisione del governo australiano di espellerlo dal paese venga esaminato alle 9: 30 domenica mattina (che corrisponde alla notte di sabato in Italia – 23:30). La sua speranza è quella di scendere in campo lunedì per il primo turno dello Slam australiano contro il connazionale Kecmanovic. La posizione dell’esecutivo aussie è chiara: la presenza di Nole – non vaccinato, con corredo di bugie ed errori nell’arrivo nel paese – rappresenta un possibile incoraggiamento per “il ... Leggi su velvetmag (Di sabato 15 gennaio 2022) Non si ferma il dibattito tra posizioni pro vax e no vax nel mondo dello. La sintesi è la telenovela. Attualmente Novak, che sta attirando tutte le attenzioni del mondo dei mediaivi e no, è tornato nella struttura detentiva per i rifugiati presente nel Park Hotel di Melbourne. Deve attendere lì che il suo ricorso alla decisione del governo australiano di espellerlo dal paese venga esaminato alle 9: 30 domenica mattina (che corrisponde alla notte di sabato in Italia – 23:30). La sua speranza è quella di scendere in campo lunedì per il primo turno dello Slam australiano contro il connazionale Kecmanovic. La posizione dell’esecutivo aussie è chiara: la presenza di Nole – non vaccinato, con corredo di bugie ed errori nell’arrivo nel paese – rappresenta un possibile incoraggiamento per “il ...

Advertising

MCriscitiello : Nessuna minaccia di Draghi a Gravina di sospendere il campionato ma solo la volontà di capire come agire sin da sub… - sportli26181512 : ESCLUSIVA MN - Tomori tra intervento e ripresa. Il dott. Capua: 'Derby? Potrebbe farcela': Il dott. Giuseppe Capua,… - _Sport_Calcio_ : RT @GrandeFratello: E proprio quando sembrava non esserci più speranza, tra Federica e Gianmaria riscatta qualcosa… ?? #GFVIP - _Sport_Calcio_ : In prima serata su #Canale5 appuntamento con #CePostaPerTe. Tra gli ospiti di #MariaDeFilippi l'attore turco… - _Sport_Calcio_ : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 appuntamento con #CePostaPerTe. Tra gli ospiti di #MariaDeFilippi l'attore turco #CanYaman… -