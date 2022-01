Lite Bonucci-Mozzillo: i tifosi dell’Inter attaccano il difensore con uno striscione (Di sabato 15 gennaio 2022) L’episodio che ha visto coinvolto il difensore della Juventus Leonardo Bonucci al termine della partita di Supercoppa tra Inter e Juventus ha avuto non poco seguito mediatico. FOTO: Getty Images – Bonucci Il giocatore, resosi protagonista di una Lite con il segretario generale dell’Inter Cristiano Mozzillo, è stato punito con una multa di diecimila euro. Questa la sentenza del Giudice Sportivo: “Ammenda di diecimila euro a Leonardo Bonucci (Juventus) per essersi, al 16° del secondo tempo, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato. Infrazione rilevata da un collaboratore della Procura Federale“. Gli ultras dell’Inter, in merito a questa vicenda, hanno esposto uno ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 15 gennaio 2022) L’episodio che ha visto coinvolto ildella Juventus Leonardoal termine della partita di Supercoppa tra Inter e Juventus ha avuto non poco seguito mediatico. FOTO: Getty Images –Il giocatore, resosi protagonista di unacon il segretario generaleCristiano, è stato punito con una multa di diecimila euro. Questa la sentenza del Giudice Sportivo: “Ammenda di diecimila euro a Leonardo(Juventus) per essersi, al 16° del secondo tempo, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato. Infrazione rilevata da un collaboratore della Procura Federale“. Gli ultras, in merito a questa vicenda, hanno esposto uno ...

cosimosimone2 : RT @77Gobbo: @LapoDeCarlo1 Mi scusi lei è certo della frase detta da Bonucci o dei schiaffo....aveva avuto la.stessa reazione per la.lite… - infoitsport : La lite col segretario dell'Inter costa a Bonucci 10 mila euro - SilviaPrato1 : RT @77Gobbo: @LapoDeCarlo1 Mi scusi lei è certo della frase detta da Bonucci o dei schiaffo....aveva avuto la.stessa reazione per la.lite… - UILperiferic : - Labuena0nda : @LukeRipa @ACMValerio @tancredipalmeri A) Bonucci salvato dalla squalifica B) Bonucci multato per la lite Due mod… -