L’assurda scusa dell’Australia per cacciare Djokovic

(Di sabato 15 gennaio 2022) Non dico un immigrato clandestino. Ma immaginatevi cosa sarebbe successo se al posto di Novakci fosse stato un’altra persona qualunque, ovviamente vaccinata. Pensate cosa sarebbe successo se Vladimir Putin avesse comunicato al mondo che la presenza di un innocuo atleta avrebbe potuto “rappresentare un rischio per la salute della comunità” e “portare a un’impennata di disordini civili”. Sarebbe scoppiato il finimondo: frotte di progressisti, difensori dei diritti umani, civili e sportivi, fricchettoni: tutti contro il despota. Se invece a comportarsi così è il governonei confronti di quel cattivone di No-vax, beh: allora tutti zitti. Il ministro dell’Immigrazione di Camberra, Alex Hawke, ha deciso che Novak non deve giocare gli Australian Open. Gli ha cancellato il visto, di nuovo, dopo che un giudice ...