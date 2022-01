Incidente sulla Pontina: lunghe code in direzione Roma (Di sabato 15 gennaio 2022) code in aumento sulla Pontina a causa di un Incidente avvenuto all’altezza di Spinaceto, in direzione Roma. Lo scontro si è verificato a poca distanza dallo svincolo per via di Vallerano, intorno alle 8 di questa mattina. Non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’Incidente ne’ se ci sia la presenza di feriti. Al momento si registra un chilometro di coda in direzione Roma. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 gennaio 2022)in aumentoa causa di unavvenuto all’altezza di Spinaceto, in. Lo scontro si è verificato a poca distanza dallo svincolo per via di Vallerano, intorno alle 8 di questa mattina. Non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’ne’ se ci sia la presenza di feriti. Al momento si registra un chilometro di coda in. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città.

