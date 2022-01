Il Torino ' corsaro' a Marassi | 2-1 alla Samp 

(Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - Seconda vittoria consecutiva e quarta nelle ultime cinque gare per unsempre più in crescita,sul campo della Sampdoria. Finisce 2-1 in rimonta grazie alle reti di Singo e dell'ex Praet, che ribaltano l'iniziale vantaggio di Caputo. La squadra di Juric sale momentaneamente a -1 dal terzetto Fiorentina-Roma-Lazio, assaporando il profumo d'Europa. Blucerchiati costretti invece al terzo ko di fila. Buoni ritmi da entrambe le parti e subito occasioni da gol che piovono a: Candreva sfiora il vantaggio dopo appena due minuti, sull'altro fronte ci provano prima Vojvoda poi Praet, ma Falcone è attento e mura tutto. Al 18' arriva il vantaggio blucerchiato firmato da Ciccio Caputo, che servito da Gabbiadini non sbaglia davanti a Milinkovic, colpevole di un rinvio sbagliato. Non passano neanche dieci minuti e i ...

Al minuto 28, cross al centro di Vojvoda e stacco di testa di Singo che anticipa tutti e batte Falcone. Al minuto 18, nel miglior momento del Toro, arriva il gol della Samp. Il 2-1 definitivo arriva d ...