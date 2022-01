Fed e Bce | due scudi contro un’unica minaccia

Leggi su formiche

(Di sabato 15 gennaio 2022) La risposta di politica economica alla pandemia ha introdotto novità rilevanti nell’Unione europea e nell’area dell’euro: una politica molto espansiva della Banca centrale europea (Bce), che ha creato spazi per forti incrementi nazionali di spesa pubblica anche in Paesi ad alto debito e che – per la prima volta – si è combinata con importanti programmi di politica fiscale accentrata a livello europeo come Next generation Eu (Ngeu) e Sure. Dopo la depressione dei primi due trimestri del 2020, il rimbalzo delle economie europee nel 2021 si è accompagnato ad aumenti dei prezzi. Tensioni inflazionistiche più accentuate si sono manifestate negli Stati Uniti, dove la combinazione tra politiche monetarie e fiscali ha avuto un’intonazione ancora più espansiva che nella Ue. Questa corrispondenza temporale fra policy mix espansivi e ripresa dell’inflazione non è sufficiente per istituire nessi ...