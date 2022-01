Dramma Filippo Bisciglia, scomparso dalla tv. Ecco perchè non lo vedremo più. “E’ successa una cosa brutta”. Parla la moglie (Di sabato 15 gennaio 2022) Filippo Bisciglia non sarà più conduttore di Temptation Island. L’ex gieffino ha perso per sempre il suo programma di punta. Ma la moglie Pamela Camassa, spera che possa tornare sul piccolo schermo col ruolo di opinionista. Il pubblico italiano lo conosce come presentatore di Temptation Island, il reality dell’amore condotto da Maria De Filippi. Sull’isola sarda diverse coppie vengono messe alla prova. Uomini e donne vengono divisi, in due villaggi differenti, insieme a dei tentatori che faranno di tutto per renderli infedeli. La coppia potrà ricongiungersi soltanto a un falò finale di confronto, in cui decidere se lasciare la trasmissione mano nella mano o separarsi definitivamente. Ad accompagnare le loro scelte, le loro gelosie e indecisioni c’è Filippo Bisciglia. I telespettatori sono concordi ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 gennaio 2022)non sarà più conduttore di Temptation Island. L’ex gieffino ha perso per sempre il suo programma di punta. Ma laPamela Camassa, spera che possa tornare sul piccolo schermo col ruolo di opinionista. Il pubblico italiano lo conosce come presentatore di Temptation Island, il reality dell’amore condotto da Maria De Filippi. Sull’isola sarda diverse coppie vengono messe alla prova. Uomini e donne vengono divisi, in due villaggi differenti, insieme a dei tentatori che faranno di tutto per renderli infedeli. La coppia potrà ricongiungersi soltanto a un falò finale di confronto, in cui decidere se lasciare la trasmissione mano nella mano o separarsi definitivamente. Ad accompagnare le loro scelte, le loro gelosie e indecisioni c’è. I telespettatori sono concordi ...

Advertising

filippo_rampa : RT @InMonsterland: Boh io di Sassoli provo pietà, ma pure accadesse a Draghi, per me l'umanità va oltre il nemico, non riesco a gioire di u… -