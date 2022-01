Covid: esperti Siru, 'vaccini possono alterare ciclo ma non fertilità' (Di sabato 15 gennaio 2022) Milano, 14 gen. (Adnkronos Salute)() - "L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti Covid-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è in cerca di una gravidanza". Così in una nota gli esperti della Società italiana di... Leggi su europa.today (Di sabato 15 gennaio 2022) Milano, 14 gen. (Adnkronos Salute)() - "L'associazione tra flusso mestruale e vaccino anti-19 non rappresenta un fattore di rischio per chi è in cerca di una gravidanza". Così in una nota glidella Società italiana di...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, nelle farmacie non si trova l’antibiotico Zitromax, impiegato contro il virus. Ma gli esperti: “Serve solo p… - petergomezblog : Eliminare il bollettino Covid? Gli esperti: “I dati non vanno tolti, semmai arricchiti. Rischiamo di scoprire i pro… - MediasetTgcom24 : Covid, per l'Ema 'il virus diventerà endemico' | Stop alla conta dei casi: esperti e politici divisi #covid… - telodogratis : Covid: esperti Siru, ‘vaccini possono alterare ciclo ma non fertilità’ - zazoomblog : Vaccino covid e quarta dose esperti frenano su nuovo booster - #Vaccino #covid #quarta #esperti -