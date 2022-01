Calciomercato, le trattative: Tagliafico nel mirino del Napoli, la Juve chiede Thomas (Di domenica 16 gennaio 2022) Bologna, 15 gennaio 2022 - Nicolas Tagliafico resta uno dei grandi tormentoni del mercato per il Napoli . Gli azzurri lo seguono da tre anni, ma questa può essere la volta buona per trovare l'... Leggi su quotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Bologna, 15 gennaio 2022 - Nicolasresta uno dei grandi tormentoni del mercato per il. Gli azzurri lo seguono da tre anni, ma questa può essere la volta buona per trovare l'...

Dybala: "Rinnovo? Sono successe tante cose. In tribuna cercavo un mio amico..." ' La società ha deciso che se ne parlerà tra febbraio e marzo - ha poi aggiunto Dybala a Dazn a proposito delle trattative per il rinnovo - , io non ho nulla da dimostrare a nessuno . Sono a ...

Calciomercato Napoli: trattativa con l’Ajax per Tagliafico Il Napoli prova a piazzare un colpo in difesa: è Nicolas Tagliafico, terzino di proprietà dell'Ajax. I lancieri non aprono al prestito con diritto di riscatto.

