(Di sabato 15 gennaio 2022)al Covid tre giocatori del: sono il portiere Simone, l'esterno Raoule il difensore Matteo. Tutti e tre vaccinati, asintomatici, sono in isolamento. A questi ...

Advertising

sportface2016 : +++#Cagliari, nove positivi al #COVID19: Lovato, Oliva, Aresti, Bellanova e cinque giocatori della Primavera+++ #RomaCagliari #SerieA - glooit : Cagliari: positivi Aresti, Bellanova e Lovato leggi su Gloo - vivere_sardegna : Cagliari: positivi Aresti, Bellanova e Lovato - vivere_sardegna : Roma-Cagliari, Bellanova Lovato e Aresti positivi al Covid: Mazzarri annulla la conferenza stampa - ScMotorieSelmi : Cagliari: positivi Aresti, Bellanova e Lovato -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari positivi

al Covid tre giocatori del: sono il portiere Simone Aresti, l'esterno Raoul Bellanova e il difensore Matteo Lovato. Tutti e tre vaccinati, asintomatici, sono in isolamento. A questi ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Comunicato ufficiale del: tre giocatori sono risultatial Covid. Annullata la conferenza del tecnico Il, con un comunicato ufficiale, ha segnalato la presenza in rosa di treal Covid. ...Positivi al Covid tre giocatori del Cagliari: sono il portiere Simone Aresti, l’esterno Raoul Bellanova e il difensore Matteo Lovato. Tutti e tre vaccinati, asintomatici, sono in isolamento. A questi ...Anche il Cagliari deve fare i conti con il Covid. Tre giocatori sono infatti risultati positivi e di conseguenza è stata annullata la conferenza stampa di Mazzarri alla vigilia della sfida con la Roma ...