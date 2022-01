Brundle su Hamilton | “E’ ancora al top | non si ritirerà”

(Di sabato 15 gennaio 2022) L’ex pilota di F1 Martinnon ha dubbi in merito alla intenzioni di Lewis. Il pilota britannico non harilasciato dichiarazioni dopo la fine del campionato mondiale.: Lewis resterà in F1?nessuna traccia di Lewis. Il pilota della Mercedes continua il suo silenzio dopo la conclusione del campionato mondiale di Formula Uno. Il finale di stagione ha infatti scosso negativamente il sette volte iridato, scomparso dai social senza rilasciare nessuna dichiarazione. Molti hanno ipotizzato chestia seriamente pensando al ritiro dopo quanto accaduto ad Abu Dhabi. Ritiro che però è stato smentito dal fratello del sette volte campione del mondo poco tempo fa. In merito a questo, l’ex pilota di ...

Advertising

FormulaPassion : #F1 | Il comportamento di Michael Masi ad Abu Dhabi fa ancora discutere. Damon Hill lo difende, Martin Brundle è pi… - codeghino10 : RT @FormulaPassion: Secondo #Herbert #Masi ha fatto troppi danni alla #F1 - FormulaPassion : Secondo #Herbert #Masi ha fatto troppi danni alla #F1 -

Ultime Notizie dalla rete : Brundle Hamilton

Sportal

Simile, ma meno pesante, è il parere di un altro ex Benetton come, che teme la persistenza del problema anche nel caso in cui Masi dovesse lasciare la sua posizione: 'Quello che so per ...Nello specifico,ha espresso così il proprio punto di vista: 'Certamente Max ha meritato il ... Ha vinto 10 gare sulle 8 di, oltre a salire per 18 volte sul podio contro le 17 di Lewis. ...Il commentatore Martin Brundle e l'ex pilota Johnny Herbert hanno parlato di Michael Masi durante un'intervista a Sky Sport.L'ex pilota britannico non ha risparmiato un commento duro e diretto sul Direttore di Gara, sottolineando il problema nel trovare un suo eventuale sostituito ...