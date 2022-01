Bellanova non concorda con i poliziotti: “Non c’è nulla di poco decoroso nell’indossare una mascherina colorata” (Di sabato 15 gennaio 2022) ROMA – “Mi permetto di dire che a mio avviso non v’è nulla di poco decoroso nell’indossare una mascherina colorata. Non v’è nulla di inusuale. Il rispetto per le divise non è dato dai colori, ma dal modo di agire e dal lavoro degli uomini e delle donne che indossano quelle divise”. Così la vice ministra alle infrastrutture Teresa Bellanova, esponente di Italia Viva, a proposito delle proteste dei poliziotti che si sono rifiutati di indossare le mascherine rosa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 15 gennaio 2022) ROMA – “Mi permetto di dire che a mio avviso non v’èdiuna. Non v’èdi inusuale. Il rispetto per le divise non è dato dai colori, ma dal modo di agire e dal lavoro degli uomini e delle donne che indossano quelle divise”. Così la vice ministra alle infrastrutture Teresa, esponente di Italia Viva, a proposito delle proteste deiche si sono rifiutati di indossare le mascherine rosa. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Bellanova non concorda con i poliziotti: 'Non c’è nulla di poco decoroso nell’indossare una mascherina colorata'… - Mauro5514 : Dato il caso che spariscono 4/5 follower al giorno voglio continuare a dire sempre che Renzi Bellanova Berlusconi M… - Piero41823538 : @spighissimo @stevecosta1012 @stevecosta1012, perché non ci racconti la storia della Bellanova, così avremo di che… - ragusaibla : RT @FrancoArlati: Un anno fa le dimissioni di Bonetti Bellanova Scalfarotto. Conte cucù la poltrona non c’è più - GermanoZanelli : RT @vncnzvlln92: Io invece vorrei chiedere alla Bellanova quanto diamine conta lei, visto che esattamente un anno fa si dimetteva (lei come… -