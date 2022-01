Ucraina sotto attacco cyber. Tutti i sospetti (e i precedenti) portano a Mosca

(Di venerdì 14 gennaio 2022) L’ha subito un “massivo”hacker contro strutture strategiche del Paese. Il ministero degli Esteri, tra i dicasteri colpiti, dichiara che al momento è ancora troppo presto per trarre conclusioni su cosa sia successo, ma sono in corso le valutazioni dei danni. Diversi siti web del governo ucraino sono finiti “down” e non è chiaro se ci siano stati furti di materiale. Anche la Difesa, il ministero dell’Istruzione della Scienza e del ministero delle Politiche agrarie sono fuori uso. “Ucraini!i vostri dati personali sono stati diffusi sulla rete pubblica”, è il messaggio, scritto in ucraino, polacco e russo, che apre i siti coinvolti: “i dati del tuo computer sono stati cancellati e non saranno recuperabili. Tutte le informazioni su di te sono diventate pubbliche, temi e aspettati il peggio”. La ...

Kiev colpita dagli hacker: valutazioni dei danni in corso, mentre i sospetti ricadano sulla Russia anche per le tensioni (in aumento) tra Mosca, Usa e Nato che si sfogano proprio sull'Ucraina. L'Ucraina ha respinto queste affermazioni e che non c'è "alcuna ragione per temere scenari catastrofici sotto questo punto di vista".