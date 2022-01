Trenord, treni soppressi dal 17 gennaio: S1 ridotta, S2 cancellata, S9 e Malpensa Express a metà (Di venerdì 14 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Proseguono le soppressioni dei treni Trenord anche nella settimana da lunedì 17 gennaio a domenica 23. La linea S2 rimarrà cancellata su tutto il suo percorso da Seveso a Milano Rogoredo, la linea S9 invece sarà dimezzata con un treno ogni ora in partenza da Saronno e Albairate (anziché ogni 30 minuti), stessa sorte per tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 14 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Proseguono leoni deianche nella settimana da lunedì 17a domenica 23. La linea S2 rimarràsu tutto il suo percorso da Seveso a Milano Rogoredo, la linea S9 invece sarà dimezzata con un treno ogni ora in partenza da Saronno e Albairate (anziché ogni 30 minuti), stessa sorte per tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

