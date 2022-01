“Succede stasera in puntata”. GF Vip, anticipazione su Gianmaria Antinolfi: Signorini svela tutto (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sarà una puntata molto interessante quella del ‘GF Vip’ del 14 gennaio. E in queste ore Alfonso Signorini ha fatto un annuncio molto importante su uno dei concorrenti del programma, Gianmaria Antinolfi. Non ha vissuto ore facili il vippone, che è scoppiato anche a piangere per una situazione delicata e triste. Ovviamente se ne parlerà parecchio, ma il gieffino avrà di fronte a sé anche un momento sicuramente attesissimo. E il pubblico non vede l’ora di attendere questo avvenimento particolare. A proposito di Gianmaria Antinolfi, come testimoniato da un video finito sui social, l’ex di Belen Rodriguez aveva mangiato un boccone di cibo bollent che gli è finito di traverso. Dopo aver sorseggiato un po’ di acqua e aver tossito l’allarme è rientrato. “Si è ustionato”, ha detto allarmata ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sarà unamolto interessante quella del ‘GF Vip’ del 14 gennaio. E in queste ore Alfonsoha fatto un annuncio molto importante su uno dei concorrenti del programma,. Non ha vissuto ore facili il vippone, che è scoppiato anche a piangere per una situazione delicata e triste. Ovviamente se ne parlerà parecchio, ma il gieffino avrà di fronte a sé anche un momento sicuramente attesissimo. E il pubblico non vede l’ora di attendere questo avvenimento particolare. A proposito di, come testimoniato da un video finito sui social, l’ex di Belen Rodriguez aveva mangiato un boccone di cibo bollent che gli è finito di traverso. Dopo aver sorseggiato un po’ di acqua e aver tossito l’allarme è rientrato. “Si è ustionato”, ha detto allarmata ...

Erlibbberista : RT @giorgiogilestro: Il grafico termina a Natale ma vi anticipo come va a finire. Entro capodanno fa 10M al giorno. Non è che rimanga molto… - Saramarasaa : RT @Telespettatore1: Alessandro: ma quante cose sono succede stasera prima della puntata?! Sophinta: sì acchiappa clip. DA CHE PULPITO!!! #… - celafaremooo : RT @Telespettatore1: Alessandro: ma quante cose sono succede stasera prima della puntata?! Sophinta: sì acchiappa clip. DA CHE PULPITO!!! #… - Telespettatore1 : Alessandro: ma quante cose sono succede stasera prima della puntata?! Sophinta: sì acchiappa clip. DA CHE PULPITO!!! #gfvip - psychofras : Stasera succede qualcosa secondo me #jeru -