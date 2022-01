Serie A 2021 2022 | ventiduesima giornata | programma | orari e tv

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il campionato diè pronto a scendere in campo nel weekend del 15-16 gennaioper la. Si parte sabato alle 15:00 per poi finire lunedì alle 20:45. Dieci match da non perdere, pronti a regalare spettacolo. Ecco ilcompleto dellacon glidi tutti i match e la relativa emittente. ILDELLA 22^Sabato 15 gennaio Ore 15:00, Sampdoria-Torino DAZN Ore 18:00, Salernitana-Lazio DAZN Ore 20:45, Juventus-Udinese DAZN e Sky Domenica 16 gennaio Ore 12:30, Sassuolo-Verona DAZN e Sky Ore 15:00, Venezia-Empoli DAZN Ore 18:00, Roma-Cagliari DAZN Ore 20:45, Atalanta-Inter DAZN Lunedì 17 gennaio Ore ...