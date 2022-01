Sassuolo, pronta l’offerta per un big della Serie A! (Di venerdì 14 gennaio 2022) pronta l’offerta. Il Sassuolo avrebbe sciolto ogni tipo di riserva sul prossimo sostituto di Boga: si tratterebbe di Nedim Bajrami, trequartista classe ’99 dell’Empoli in grado di aver già fatto registrare 5 gol e 3 assist in Serie A. Carnevali Sassuolo CalciomercatoLe parti starebbero trattando su una base di partenza di 10 milioni di euro, con la trattativa che si troverebbe già alle battute finali. Il mister dei neroverdi Alessio Dionisi avrebbe dato il suo benestare all’operazione, ora la palla passerà a Carnevali. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di venerdì 14 gennaio 2022). Ilavrebbe sciolto ogni tipo di riserva sul prossimo sostituto di Boga: si tratterebbe di Nedim Bajrami, trequartista classe ’99 dell’Empoli in grado di aver già fatto registrare 5 gol e 3 assist inA. CarnevaliCalciomercatoLe parti starebbero trattando su una base di partenza di 10 milioni di euro, con la trattativa che si troverebbe già alle battute finali. Il mister dei neroverdi Alessio Dionisi avrebbe dato il suo benestare all’operazione, ora la palla passerà a Carnevali. Matteo Brignone

Gabryjuventus : ? La Juventus è pronta a fare sul serio per Scamacca e incontrerà il Sassuolo la prossima settimana. Il giocatore v… - jhonquipresente : @GennaroCoppola1 @nashtag_ @mariottismo Che poi se dopo il Sassuolo avesse salutato, perché il ciclo era effettivam… - teoocchiuto : Dall’altro lato, invece, #Scamacca e #Raspadori continuano a diventare importanti nel #Sassuolo. Occhi puntati e so… - GiodiceMatty_ : RT @JuventusFCWomen: ???? @MontemurroJoe : «Stiamo lavorando per essere pronte anche fisicamente domani, la gara col Sassuolo ha portato entu… - Domenico1oo777 : RT @JuventusFCWomen: ???? @MontemurroJoe : «Stiamo lavorando per essere pronte anche fisicamente domani, la gara col Sassuolo ha portato entu… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo pronta Serie A giornata 22: probabili formazioni e orari tv Roma, 14 gennaio 2022 " Con un nuovo protocollo Covid appena stilato, la Serie A è pronta a tornare in campo per la 22° giornata di campionato. La lotta al vertice continua a vedere ... Sassuolo - Verona ...

Il 2022 della Futura può finalmente iniziare: al PalaBorsani arriva Aragona A 42 giorni dall'ultima gara di regular season, dopo svariati rinvii, la Futura Volley è pronta a tornare in campo davanti ai propri tifosi per giocare il primo match della seconda parte di ...Sassuolo, ...

Sassuolo, pronta l'offerta per Moro: le cifre Calciomercato.com Dimissioni al Comune di Sassuolo, Ravazzini (PD): “È durante la tempesta che si vedono i capitani” “Le dimissioni dei fratelli Ruini rappresentano un fallimento per la nostra comunità cittadina, perché le posizioni di un assessore all’Istruzione che invitava alla disubbidienza civile sul tema dei v ...

SASSUOLO, C'è un nuovo positivo: è un calciatore C'è un nuovo calciatore del Sassuolo positivo al Covid-19, questo si apprende dal comunicato pubblicato pochi minuti fa dal club neroverde: "L’U.S. Sassuolo Calcio ...

