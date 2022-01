Real Madrid, Carvajal positivo al Covid: il comunicato (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nuovo positivo al Covid in casa Real Madrid: si tratta del terzino Carvajal Attraverso una nota ufficiale, il Real Madrid ha comunicato la positività al Covid-19 del terzino spagnolo Dani Carvajal. IL comunicato – «Il Real Madrid CF comunica che il nostro giocatore Carvajal è risultato positivo al Covid-19». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nuovoalin casa: si tratta del terzinoAttraverso una nota ufficiale, ilhala positività al-19 del terzino spagnolo Dani. IL– «IlCF comunica che il nostro giocatoreè risultatoal-19». L'articolo proviene da Calcio News 24.

