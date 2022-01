Quirinale | Fornaro Leu | ' serve nome alto profilo morale che unisca Italia'

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Sempre, e a maggior ragione nella fase complessa della storia nazionale che stiamo vivendo, ci sarebbe bisogno di un Presidente della Repubblica die capace di unire il paese". Lo ha dichiarato il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera Federico, nel corso della trasmissione Studio24 di Rainews24. "Bisogna lavorare in uno spirito unitario per ricercare una convergenza su di una personalità che abbia queste caratteristiche. Sarebbe il miglior segnale che per recuperare la fiducia dell'opinione pubblica nella politica e nelle istituzioni. C'è bisogno di un “colpo di reni” in uno spirito di unità nazionale uscendo da logiche da bilancino tra gli schieramenti politici", ha aggiunto

... ma un 'lupo di mare' di palazzo Montecitorio, il capogruppo di LeU, Federico, che di ... Omicron e il picco dei contagi piombano così in pieno sul voto per iled è un vero risiko ...Queste le stime prudenziali di un antico conoscitore di aule ed elezioni, il capogruppo di LeU, Federico. La 'decimazione' dei votanti, specie se le votazioni dovessero prolungarsi di giorno ...Roma, 14 gen. "Sempre, e a maggior ragione nella fase complessa della storia nazionale che stiamo vivendo, ci sarebbe bisogno di un Presidente della Repubblica ...N el ristrettissimo pacchetto di mischia in cui si disegnano le tappe della corsa di Mario Draghi alla presidenza della Repubblica, in cui c’è chi si muove anche in autonomia rispetto alla presidenza ...