Qualificazioni Australian Open 2022 | Flavio Cobolli cede a Tomás Martín Etcheverry nel turno conclusivo

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Un vero peccato.(n.199 del mondo) ha mancato l’accesso al tabellone principale degli. L’azzurro, classe 2002 (n.199 del mondo), si è dovuto arrendere all’argentino(n.129 del ranking) neldellesullo score di 6-3 6-2.non è mai riuscito a trovare la giusta continuità al servizio e alla risposta e la velocità di palla che ha sviluppato non è stata all’altezza del suo avversario. Un successo netto diin 1 ora e 30 minuti di partita. Nel primo set partenza ad handicap per il tennista nostrano: 2-0 e a remare da fondo.ha una reazione nel ...

Advertising

sportface2016 : Qualificazioni #AustralianOpen2022: #Cobolli e #Fabbiano sconfitti al turno decisivo - zazoomblog : Qualificazioni Australian Open 2022: Thomas Fabbiano eliminato nel turno decisivo - #Qualificazioni #Australian #2… - OA_Sport : Martina Trevisan si unisce a Lucia Bronzetti ed entra nel tabellone principale agli Australian Open, sono ora 4 le… - sportface2016 : Qualificazioni #AustralianOpen 2022: doppietta Italia, #Trevisan e #Bronzetti volano nel main draw - zazoomblog : Qualificazioni Australian Open 2022 Lucia Bronzetti rimonta Nao Hibino e si regala il main draw - #Qualificazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Australian

Gli organizzatori degliOpen comunque ieri hanno sorteggiato il tabellone, con uno ... Berrettini ha pescato Nakashima, Sinner aspetta un avversario dalle, Mager contro Rublev, ...Si fermano ad un passo dal main draw degliOpen 2022 Thomas Fabbiano e Flavio Cobolli . I due azzurri, reduci da due importanti successi, hanno mancato l'appuntamento con la vittoria e non si sono qualificati per il tabellone ...Martina Trevisan, al pari di Lucia Bronzetti, si qualifica per il tabellone principale degli Australian Open, portando così a quattro le giocatrici italiane in gara nello Slam di Melbourne. Battendo l ...Si fermano ad un passo dal main draw degli Australian Open 2022 Thomas Fabbiano e Flavio Cobolli, sconfitti rispettivamente da Gomez ed Etcheverry.