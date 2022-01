Percy Bertolini, in fuga dalla realtà, da sola (Di sabato 15 gennaio 2022) Tra le mostre nascoste e preziose dell’ultima edizione di BilBolBul a Bologna, c’era quella dedicata a Da sola, il graphic novel di esordio di Percy Bertolini, allestita a Maison 22. Nella curiosa galleria che occupa i corridoi di due portoni adiacenti e comunicanti dal chiostro, si potevano vedere le tavole del libro e qualche lavoro site specific. E soprattutto, grazie a una playlist da scaricare all’ingresso e ascoltare in cuffia, si poteva ballare, o comunque muoversi quasi come la creatura … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 15 gennaio 2022) Tra le mostre nascoste e preziose dell’ultima edizione di BilBolBul a Bologna, c’era quella dedicata a Da, il graphic novel di esordio di, allestita a Maison 22. Nella curiosa galleria che occupa i corridoi di due portoni adiacenti e comunicanti dal chiostro, si potevano vedere le tavole del libro e qualche lavoro site specific. E soprattutto, grazie a una playlist da scaricare all’ingresso e ascoltare in cuffia, si poteva ballare, o comunque muoversi quasi come la creatura … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Percy Bertolini Danzare nel margine: intervista a Percy Bertolini All'interno del festival internazionale del fumetto BilBOlbul , Percy Bertolini ha parlato del suo ultimo lavoro, Da sola , pubblicato da Diabolo Edizioni , durante una presentazione insieme a Émilie Gleason , autrice di Ted, un tipo strano . Per la durata del ...

5 fumetti italiani (e uno cinese) da non perdere 'Da sola' Percy Bertolini (Diabolo Edizioni) Dopo le strabilianti follie di Paolo Fox, Percy torna con Da Sola , un'opera di un liricismo e di una sensibilità rari. Con testi liberamente tratti dai ...

Percy Bertolini, in fuga dalla realtà, da sola | il manifesto Il Manifesto Percy Bertolini, in fuga dalla realtà, da sola L'esordio dell'artista di Ancona è un graphic novel autobiografico e sorprendente, nel quale una creatura indefinita per genere, specie, e età arricchisce il racconto di sé attraverso testi ispirati a ...

“Da sola” di Percy Bertolini: quando l’attivismo passa per la danza Dentro a "Da sola", il nuovo libro di Percy Bertolini uscito per Diabolo, c'è moltissima danza: una danza solitaria, liberatoria.

