Paolantoni e il profilo bloccato: "I no vax mi hanno segnalato per molestie" (VIDEO) (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – "Alcuni eleganti no vax mi avevano segnalato per molestie e bullismo, così il mio account Facebook era stato sospeso". Il comico napoletano Francesco Paolantoni ha spiegato in un VIDEO l'esperienza vissuta sui social. "Quello che penso va accettato alla pari di come rispetto io il pensiero degli altri, invece mi è arrivata addosso una valanga di insulti e di messaggi violenti", ha proseguito. La situazione aveva costretto Paolantoni a non poter accedere al suo profilo per circa un mese, considerato che l'ultimo VIDEO postato risaliva al 13 dicembre scorso. "Non si può avere un confronto con i no vax – dice -, credo sia dovuto a una sorta di immobilismo mentale, che impedisce di poter avviare un confronto tranquillo con altri che ...

