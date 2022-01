Oroscopo di Branko 15 gennaio: le stelle di sabato in amore e fortuna (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ariete – Oggi sei ottimista, anche se la giornata ti porterà qualche problemino. La fiducia c’è, sei sulla strada giusta, ma forse c’è qualcosa che non va come vorresti! Toro – C’è dell’agitazione nell’aria, non riesci a concentrarti sul lavoro perché stanno accadendo troppe cose attorno a te. Cerca di evitare i drammi. Anzi, pensa a essere diplomatico! Gemelli – Più vai dentro te stesso più scopri qualcosa, ma a un certo punto dovrai smettere di cercare e mettere tutto in pratica. Vai oltre! Cancro – L’amore riesce a regalarti un bel sorriso: forse, nella tua vita è arrivata una persona che non aspettavi o ci saranno dei cambiamenti. La scelta, ricorda, è solo tua! Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ariete – Oggi sei ottimista, anche se la giornata ti porterà qualche problemino. La fiducia c’è, sei sulla strada giusta, ma forse c’è qualcosa che non va come vorresti! Toro – C’è dell’agitazione nell’aria, non riesci a concentrarti sul lavoro perché stanno accadendo troppe cose attorno a te. Cerca di evitare i drammi. Anzi, pensa a essere diplomatico! Gemelli – Più vai dentro te stesso più scopri qualcosa, ma a un certo punto dovrai smettere di cercare e mettere tutto in pratica. Vai oltre! Cancro – L’riesce a regalarti un bel sorriso: forse, nella tua vita è arrivata una persona che non aspettavi o ci saranno dei cambiamenti. La scelta, ricorda, è solo tua! Entra nel gruppodi Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppodicliccando QUI Entra nel gruppodi ...

Advertising

infoitcultura : Oroscopo di Branko weekend 15 e 16 gennaio: ecco come sarà questo fine settimana - infoitcultura : Oroscopo Branko oggi venerdì 14 gennaio 2022 - infoitcultura : Oroscopo Branko domani, sabato 15 gennaio 2022: le previsioni da Ariete a Pesci - italiaserait : Oroscopo Branko domani, 15 gennaio 2022: le previsioni in anteprima - infoitcultura : Oroscopo di Branko 15 gennaio: le stelle di sabato in amore e fortuna -