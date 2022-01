Nella palestra dei campioni (dei videogame) (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si trova a Roma, a pochi passi dal Colosseo, realizzata in una dimora storica completamente trasformata con schermi, simulatori, computer all’avanguardia. Panorama, in esclusiva, è entrato Nella prima gaming house italiana. Un luogo dove gli «atleti del joypad», professionisti degli e-Sport, si allenano a vincere trofei mondiali (e premi milionari). Si allenano 8-9 ore al giorno, studiano gli avversari e analizzano la parte tattica sotto la guida dello staff tecnico. Contano su una palestra per modellare il corpo, ma anche sull’aiuto di psicologi e mental coach per tenere a bada lo stress. Sono atleti, ma invece dei muscoli di tutto il corpo usano solo occhi e mani. La loro fortuna (e quella dei team che li ingaggiano) passa dalle abilità manuali, cioè da come sanno muoversi in campo con gamepad, mouse e tastiere. Parliamo dei professionisti del ... Leggi su panorama (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si trova a Roma, a pochi passi dal Colosseo, realizzata in una dimora storica completamente trasformata con schermi, simulatori, computer all’avanguardia. Panorama, in esclusiva, è entratoprima gaming house italiana. Un luogo dove gli «atleti del joypad», professionisti degli e-Sport, si allenano a vincere trofei mondiali (e premi milionari). Si allenano 8-9 ore al giorno, studiano gli avversari e analizzano la parte tattica sotto la guida dello staff tecnico. Contano su unaper modellare il corpo, ma anche sull’aiuto di psicologi e mental coach per tenere a bada lo stress. Sono atleti, ma invece dei muscoli di tutto il corpo usano solo occhi e mani. La loro fortuna (e quella dei team che li ingaggiano) passa dalle abilità manuali, cioè da come sanno muoversi in campo con gamepad, mouse e tastiere. Parliamo dei professionisti del ...

