Nandez-Torino: i granata propongono uno scambio al Cagliari (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nandez Torino: i granata propongono uno scambio al Cagliari. Il possibile scenario di calciomercato Nahitan Nandez potrebbe partire già in questa sessione di mercato. Il centrocampista rossoblù potrebbe essere coinvolto in uno scambio fra Cagliari e Torino. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le due società sono al lavoro per trovare una quadratura nell'operazione. La trattativa si basa su uno scambio di prestito tra le due società: i granata, come alternativa, hanno proposto Karol Linetty come pedina per poter arrivare a Nandez. L'articolo proviene da Calcio News 24.

