Murray non infierisce su Djokovic: «Non prendo a calci chi è già a terra» (Di venerdì 14 gennaio 2022) «Non prenderò a calci il mio avversario mentre è a terra». Così il tennista Andy Murray, pro vax convinto, ha commentato il caso Djokovic. Una situazione che il campione britannico, in conferenza stampa, ha definito «non buona per il tennis, stiamo parlando di politica». Il tennista ex numero uno al mondo ha ribadito la sua posizione favorevole alla vaccinazione anti Covid: «Bisogna incoraggiare gli altri a vaccinarsi, ma penso anche che le persone dovrebbero essere in grado di fare le proprie scelte». «Per gareggiare negli Australian Open devi essere vaccinato e ovviamente la maggior parte dei giocatori ha scelto di farlo – ha concluso Murray – Ognuno è libero di fare la sua scelta, ma ci sono anche delle conseguenze per queste decisioni». Nel frattempo il governo australiano ha annullato per la ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 gennaio 2022) «Non prenderò ail mio avversario mentre è a». Così il tennista Andy, pro vax convinto, ha commentato il caso. Una situazione che il campione britannico, in conferenza stampa, ha definito «non buona per il tennis, stiamo parlando di politica». Il tennista ex numero uno al mondo ha ribadito la sua posizione favorevole alla vaccinazione anti Covid: «Bisogna incoraggiare gli altri a vaccinarsi, ma penso anche che le persone dovrebbero essere in grado di fare le proprie scelte». «Per gareggiare negli Australian Open devi essere vaccinato e ovviamente la maggior parte dei giocatori ha scelto di farlo – ha concluso– Ognuno è libero di fare la sua scelta, ma ci sono anche delle conseguenze per queste decisioni». Nel frattempo il governo australiano ha annullato per la ...

