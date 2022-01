Milik Juve, affare chiuso? La posizione del Marsiglia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Longoria, presidente del Marsiglia, ha fatto chiarezza sul futuro di Milik. L’attaccante polacco è nel mirino della Juve Milik non si muoverà dal Marsiglia durante la sessione invernale di calciomercato. A blindare l’attaccante polacco, da anni nella lista di mercato della Juve come obiettivo per rinforzare il reparto offensivo, è stato il presidente del club francese Pablo Longoria durante la conferenza stampa di presentazione di Bakambu. PARTENZA Milik – «Assolutamente no. Abbiamo detto che avevamo bisogno di questo tipo di attaccante». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Longoria, presidente del, ha fatto chiarezza sul futuro di. L’attaccante polacco è nel mirino dellanon si muoverà daldurante la sessione invernale di calciomercato. A blindare l’attaccante polacco, da anni nella lista di mercato dellacome obiettivo per rinforzare il reparto offensivo, è stato il presidente del club francese Pablo Longoria durante la conferenza stampa di presentazione di Bakambu. PARTENZA– «Assolutamente no. Abbiamo detto che avevamo bisogno di questo tipo di attaccante». L'articolo proviene da Calcio News 24.

