Mercato Milan – Gabbia, la Samp spinge: lui vuole giocare con continuità (Di venerdì 14 gennaio 2022) Matteo Gabbia è un obiettivo di Mercato della Sampdoria. Il classe 1999 vuole giocare con continuità, ma il Milan deve prima prendere un difensore Leggi su pianetamilan (Di venerdì 14 gennaio 2022) Matteoè un obiettivo didelladoria. Il classe 1999con, ma ildeve prima prendere un difensore

Advertising

DiMarzio : Il punto sul mercato del @acmilan dopo l'infortunio di #Tomori - AntoVitiello : #Massara a Sky su #Conti in prestito alla Samp: 'E' in via di definizione, potrebbe chiudersi domani'. Su #Botman:… - AntoVitiello : L'agente Giuseppe Riso ora in sede, incontro di mercato con il #Milan - kimonsjaer24 : RT @ruotebucate: Napoli e Milan: - allenatori pelati? - staff atletico penoso? - senza un euro per il mercato? - casi di covid ogni giorno… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – #Gabbia, la #Sampdoria spinge: lui vuole giocare con continuità #ACMilan #SempreMilan -