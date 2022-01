Livia e Giulio, i figli di David Sassoli ricordano il padre: “Il tuo sorriso era autentico” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel momento dell’ultimo saluto a David Sassoli, durante i funerali di Stato a Roma, hanno preso la parola anche i figli Livia e Giulio. Commossi hanno ricordato entrambi gli insegnamenti paterni che in questi anni hanno collezionato di cui hanno fatto tesoro. Giulio Sassoli ha ricordato il padre con tre parole che lo distinguevano da molti, secondo lui: dignità, passione e amore. Il ricordo di Giulio Sassoli per papà David “Ciao papà in questi giorni abbiamo cercato di trovare tante parole per costruire un ricordo distaccato dal tuo ambiente di lavoro” ha esordito così Giulio Sassoli, prendendo la parola in Basilica. “La verità è che non ci sono riuscito perché ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel momento dell’ultimo saluto a, durante i funerali di Stato a Roma, hanno preso la parola anche i. Commossi hanno ricordato entrambi gli insegnamenti paterni che in questi anni hanno collezionato di cui hanno fatto tesoro.ha ricordato ilcon tre parole che lo distinguevano da molti, secondo lui: dignità, passione e amore. Il ricordo diper papà“Ciao papà in questi giorni abbiamo cercato di trovare tante parole per costruire un ricordo distaccato dal tuo ambiente di lavoro” ha esordito così, prendendo la parola in Basilica. “La verità è che non ci sono riuscito perché ...

Advertising

EnricoLetta : Oggi in #Campidoglio a salutare #David. E ad abbracciare Alessandra, Giulio e Livia. - gualtierieurope : Un cordoglio senza barriere, senza muri, proprio come sarebbe piaciuto a David. #Roma si è stretta intorno a sua mo… - vonderleyen : Un uomo che ha lottato per la giustizia e la solidarietà, e un buon amico. I miei pensieri vanno alla moglie, Al… - Ada_17_6 : RT @GabriFacondo: Livia e Giulio, i due figli, le loro parole, quelle della moglie Alessandra, i loro sguardi limpidi, dicono con assoluta… - GabriFacondo : Livia e Giulio, i due figli, le loro parole, quelle della moglie Alessandra, i loro sguardi limpidi, dicono con ass… -