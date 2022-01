“La querela è in arrivo!”: Myrta Merlino nel caos, tutto accaduto in diretta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Aria elettrica negli studi di “L’aria che tira”. Inutile l’intervento di Myrta Merlino, si prospettano provvedimenti legali. Myrta Merlino (Fonte youtube)Ospiti della puntata di “L’aria che tira” del 13 dicembre David Parenzo, già conduttore in passato del programma, e Francesca Onorato, fondatrice di “Rinascita Repubblicana” e candidata sindaco di Palermo. David Parenzo, notoriamente provocatorio, la apostrofa: “La Donato è un Re Mida al contrario. Non ti dico che cosa diventa quello che tocca l’onorevole…“. Prosegue poi, sarcasticamente: “Fa delle profezie al contrario. tutto quello che lei ha raccontato negli ultimi anni, è avvenuto esattamente al contrario. Va invitata in tutte le trasmissioni!“. LEGGI ANCHE>> “Imbarazzante!”: Francesca Donato a Zona Bianca, furiosa lite in ... Leggi su specialmag (Di venerdì 14 gennaio 2022) Aria elettrica negli studi di “L’aria che tira”. Inutile l’intervento di, si prospettano provvedimenti legali.(Fonte youtube)Ospiti della puntata di “L’aria che tira” del 13 dicembre David Parenzo, già conduttore in passato del programma, e Francesca Onorato, fondatrice di “Rinascita Repubblicana” e candidata sindaco di Palermo. David Parenzo, notoriamente provocatorio, la apostrofa: “La Donato è un Re Mida al contrario. Non ti dico che cosa diventa quello che tocca l’onorevole…“. Prosegue poi, sarcasticamente: “Fa delle profezie al contrario.quello che lei ha raccontato negli ultimi anni, è avvenuto esattamente al contrario. Va invitata in tutte le trasmissioni!“. LEGGI ANCHE>> “Imbarazzante!”: Francesca Donato a Zona Bianca, furiosa lite in ...

Advertising

pisto_gol : @DanPelado @calciomercatoit Screen fatto, querela in arrivo. Dopo piangi come Moggi ?? - murieIismo : @DocKid1 Perfetto. Screen fatto e querela in arrivo. Dopo piangi come Moggi dai carabinieri. - 1000voci : @angexstrangis @albelama1 arrivo in dm che qua mi parte una querela - BCarazzolo : RT @kiara86769608: 12 Agosto 2016 La deplorevole e reiterata aggressione verbale del giornalista Rondolino contro i docenti, in special mi… - lindaeciao : RT @kiara86769608: 12 Agosto 2016 La deplorevole e reiterata aggressione verbale del giornalista Rondolino contro i docenti, in special mi… -

Ultime Notizie dalla rete : querela arrivo Lutto cittadino per il ritorno della salma di Nicola Donadio a Senise Senise ricorderà Nicola Donadio nel giorno dell'arrivo della salma, che verrà tumulata nel cimitero del suo Comune di origine. Sul corpo del 49enne ...sarebbe stata la richiesta di ritirare una querela ...

Lutto cittadino per il ritorno della salma di Nicola Donadio a Senise Senise Senise ricorderà Nicola Donadio nel giorno dell'arrivo della, salma che verrà tumulata nel cimitero del suo Comune di origine. Sul copro del 49enne ...sarebbe stata la richiesta di ritirare una querela ...

GF Vip, Pago difende Miriana: “Mi rivolgerò ai legali” Style24 "Toscana Aeroporti ritiri le querele e riapra il dialogo" Passa all’unanimità in consiglio la mozione in difesa di Auletta (Diritti in Comune), Petrucci (FdI) e alcuni sindacalisti: "Legittimo esprimere critiche" ...

Senise ricorderà Nicola Donadio nel giorno dell'della salma, che verrà tumulata nel cimitero del suo Comune di origine. Sul corpo del 49enne ...sarebbe stata la richiesta di ritirare una...Senise ricorderà Nicola Donadio nel giorno dell'della, salma che verrà tumulata nel cimitero del suo Comune di origine. Sul copro del 49enne ...sarebbe stata la richiesta di ritirare una...Passa all’unanimità in consiglio la mozione in difesa di Auletta (Diritti in Comune), Petrucci (FdI) e alcuni sindacalisti: "Legittimo esprimere critiche" ...