Advertising

SecolodItalia1 : Il Pd fa togliere i cestini-urna messi dalla Raggi a Roma. Ma la monnezza resta sempre lì -

Ultime Notizie dalla rete : togliere cestini

Repubblica Roma

del parco vuol dire estendere anche fuori dalle mura domestiche la consapevolezza di dover separare i rifiuti', afferma il Sindaco Francesco Casciano . L'assessore all'Ambiente ...... in linea con quanto suggerito dai cittadini, siamo ormai prossimi - annuncia Bennet - a...Salerno Pulita questa volta ha chiesto agli utenti di pronunciarsi pure sullo svuotamento dei...La minisidaca Lorenza Bonaccorsi scrive ad Ama per mandare in pensione le "urne cinerarie". La giunta grillina studiò per 5 anni il ...CASTELNOVO MONTI. Un operaio dipendente di una ditta specializzata nell'allestimento delle luminarie è rimasto ferito oggi pomeriggio in via Roma. L'uomo è precipitato da un'altezza di due metri mentr ...