Il No pass Mattei ora crea una newsletter E la manda a giudici e onorevoli

"In quello che può certamente considerarsi uno dei momenti più bui della breve storia democratica del nostro paese, scrivere queste poche righe di presentazione della nostra newsletter mi consente di rivolgermi direttamente e semplicemente alla nostra magistratura, prima destinataria diretta di queste pagine". È con queste righe scritte in un articolo che il giurista ed accademico italiano Ugo Mattei presenta la nuova newsletter della Commissione Dubbio e Precauzione (DuPre). Dopo l'annuncio della nascita del "Comitato di Liberazione Nazionale" che riunisce no Vax e no pass, contro quello che Mattei definisce "il regime draghiano", l'ordinario di diritto civile, che è stato anche candidato sindaco a Torino, ora si rivolge direttamente alla magistratura, tentando di convincerla sull'incostituzionalità ...

