I cieli tersi resistono, le gelate notturne anche (Di venerdì 14 gennaio 2022) Con Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo scopriamo che tempo farà a Bergamo. Venerdì 14 gennaio 2022 Tempo Previsto: Per l'intera giornata tempo soleggiato su tutti i settori. Temperature: Minime comprese tra -3 e 0°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 8 e 11°C. Sabato 15 gennaio 2022 Tempo Previsto: Per l'intera giornata tempo soleggiato su tutti i settori. Temperature: Minime comprese tra -2 e 1°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 9 e 12°C.

