GdF di Catanzaro: truffa aggravata e falso: eseguito ordine di carcerazione (Di venerdì 14 gennaio 2022) GdF di Catanzaro truffa aggravata e falso, eseguito ordine di carcerazione per ex dipendente del “Pugliese Ciaccio” Nella mattinata del 13 gennaio 2022 i militari del Comando Provinciale della GdF di Catanzaro truffa aggravata e falso hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro nei confronti di un ex impiegato Leggi su periodicodaily (Di venerdì 14 gennaio 2022) GdF didiper ex dipendente del “Pugliese Ciaccio” Nella mattinata del 13 gennaio 2022 i militari del Comando Provinciale della GdF dihanno dato esecuzione all’diemesso dalla Procura della Repubblica dinei confronti di un ex impiegato

Advertising

lametino : Truffa aggravata e assenteismo, Gdf Catanzaro esegue ordine carcerazione per ex dipendente ”Pugliese-Ciaccio” - - RuggeroCapretti : RT @GDF: #GDF #Catanzaro: eseguita #ordinanza cautelare per #bancarotta. Disposti gli #arresti domiciliari per un soggetto e la misura inte… - Luigi1957Luigi : RT @GDF: #GDF #Catanzaro: eseguita #ordinanza cautelare per #bancarotta. Disposti gli #arresti domiciliari per un soggetto e la misura inte… - Salvato54534594 : RT @GDF: #GDF #Catanzaro: eseguita #ordinanza cautelare per #bancarotta. Disposti gli #arresti domiciliari per un soggetto e la misura inte… - ExPaola17823616 : RT @GDF: #GDF #Catanzaro: eseguita #ordinanza cautelare per #bancarotta. Disposti gli #arresti domiciliari per un soggetto e la misura inte… -