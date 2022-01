Advertising

fattoquotidiano : David Sassoli, indagini dei carabinieri sulle offese sui social dei no vax. La Procura di Roma aprirà un fascicolo - brandobenifei : Un ricordo di David Sassoli, con le sue parole. Grazie di tutto, Presidente. - fattoquotidiano : David Sassoli, il ricordo di Bersani: “Radicatissimo nei suoi valori dietro il sorriso, la sua morte un colpo al cu… - Italia_Notizie : David Sassoli, la diretta dei funerali di Stato con Mattarella e von der Leyen - ADM_assdemxmi : RT @Corriere: L’ultimo saluto a David Sassoli, a Roma i funerali di Stato -

Ultime Notizie dalla rete : David Sassoli

ROMA - Oggi a alle 12.00 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma avranno luogo i funerali di Stato di. Ieri tanti gli esponenti del mondo della politica, attivisti e cittadini che hanno fatto visita alla camera ardente in Campidoglio , per l'ultimo saluto al presidente del Parlamento ...Si stanno svolgendo, a Roma nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, i funerali di Stato per, il presidente del Parlamento Ue morto nei giorni scorsi. Presenti le più alte cariche dello Stato e i presidenti della Commissione e del Consiglio Ue von der Leyen e ...Il feretro di David Sassoli, avvolto nella bandiera dell’Unione europea, è giunto nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma alle ore 12, dalla camera ardente allestita ieri nel C ...Funerali di David Sassoli oggi, 14 gennaio, alle ore 12 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma ...